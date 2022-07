Alejandro se reencuentra con sus padres y les dedica unas emotivas palabras: "Soy un superviviente gracias a ellos"

Alejandro Nieto ha vivido uno de los momentos más emotivos de su paso por 'Supervivientes'. El concursante ha disfrutado de un reencuentro muy especial con sus padres en Honduras. "No me lo esperaba", ha dicho el gaditano.

" Qué delgado te has quedado y qué guapo estás ", le ha dicho su madre a Alejandro. " Te he echado de menos, mami ", le ha respondido el gaditano.

Los padres de Alejandro le han aconsejado que cuide sus formas y que no diga tantas palabrotas. A lo que el superviviente ha respondido: "Ya he cambiado un poco, de verdad". Alejandro no ha parado de abrazar a sus padres y ha desvelado que ellos "nunca han cruzado el charco". Además, aprovechando que sus padres estaban allí, Alejandro ha querido hacer una mención especial a su abuelo: "Él es el que me ha enseñado a limpiar los pescados", ha confesado orgulloso.