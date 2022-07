El extronista no duda en considerar que “tienes que tener una vida muy triste, por eso siempre viene de negro, eres un tío triste”. Además, acusa al colaborador de que lo suyo con Alejandro “es todo mentira, tiene una amistad de conveniencia” . No solo eso apunta a Alejandro al decir que fue el superviviente el que dijo que su defensor “iba a invertir dinero para hacerle ganador”.

Cesar Arévalo se defiende diciendo que tiene los audios y que eso no fue así y que “el año pasado alguien muy famoso me llamó para defenderle aquí” y no acepto. Por último, quiere aclarar a su compañero de plató que eso “te lo acabas de inventar”. Ante su acalorado enfrentamiento, Carlos Sobera quiere poner punto y final a la conversación, “este tema me interesa un pimiento”.