Jorge Javier, en sus redes sociales: “He pensado que si no me he recuperado para la final de ‘SV’ al menos me dejen…”

Una laringitis tras pasar la covid, mantendrá al presentador, al menos, dos semanas alejado de los platós

El presentador de ‘Supervivientes’ anuncia su baja: “Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!”

Jorge Javier Vázquez nos sorprendía ayer anunciando en sus redes sociales la secuela que le había dejado la covid y por la que, inevitablemente, va a tener que estar otras dos semanas de baja:

“La covid, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post covid. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!”

Por esto el presentador no podrá acudir al plató de ‘Sálvame’, ni a la gala de ‘Sálvame Mediafest’, ni presentar el ‘Deluxe’… pero sin duda lo que más le preocupa a Jorge Javier sería perderse la tan esperada final de ‘Supervivientes’.

“He pensado que si no me he recuperado para la final de ‘SV’ al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor”, aseguraba tajante en un nuevo mensaje en sus redes sociales.

Jorge Javier Vázquez anuncia que tiene que hacer un parón