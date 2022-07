La declaración de amor de Yulen Pereira a Anabel Pantoja en su primera merienda tras ser expulsado: "Le daría todo y más"

Después de batirse en duelo con Marta Peñate, el nuevo expulsado de 'Supervivientes' es Yulen Pereira . El esgrimista se ha quedado sin habla cuando ha visto todo lo que el equipo del programa había preparado para que disfrutara de su primera merienda tras salir del concurso . " Estoy en shock, no sé que decir ", ha expresado al ver tanta comida.

Yulen tiene claro qué ha sido lo mejor del concurso para él: "He vivido una experiencia única, he conocido a gente maravillosa y he sido yo desde el principio hasta el final", ha señalado mientras se comía un trocito de embutido. Además, ha añadido que esta experiencia le ha hecho conocerse y superarse aún más. Pero el esgrimista también tiene claro que es lo peor que se ha llevado de 'Supervivientes', considera que el concurso ha sacado su lado más "feo" y "violento".