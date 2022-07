El emotivo discurso de Anabel Pantoja tras ser expulsada de 'Supervivientes': "Gracias por empujarme a esta aventura"

Esta semana los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentando a una expulsión definitiva. El quinto expulsado del reality se quedaría a puertas de la final y perdería la oportunidad de disputarse el gran premio. El duelo en esta ocasión lo protagonizaban Nacho Palau y Anabel Pantoja. El ex de Miguel Bosé ha resultado vencedor y disputará la gran final en Madrid .

Muy emocionada, la sobrina de Isabel Pantoja ha abrazado a sus compañeros y ha dado las gracias al programa. " Luchar porque ya no queda nada. Ha sido un placer estar con vosotros estos días, he descubierto gente buena. Salvaje, sigue luchado, te espero con Tania y con tu gente. A los demás suerte, y cuando estéis en el helicóptero acordaos de mí".

" No voy a nombrar a todos los compañeros que han salido, pero ha sido un honor estar aquí y llegar hasta aquí. Al Pirata Morgan por darme esta oportunidad, gracias por empujarme a esta aventura", ha agradecido.

"A todo el equipo que está detrás por aguantarme , cuidarme y dejar que no nos pase nada. A ti igual Lara, nos animas nos abrazas, nos das el último aliento…", ha dicho entre lágrimas la concursante.

En plató, Yulen Pereira se ha mostrado muy triste por la expulsión de Anabel. " La verdad es que estoy fastidiado ", ha confesando reconociendo que sabía que la salvación de su novia era "difícil". " No quería que pasara esto, pero los dos han hecho muy buen concurso ".

Cuando Anabel ha vuelto a Playa Paraíso, Jorge ha conectado con ella de nuevo: "Me parece que al final merecíamos estar Nacho y yo porque creo que teníamos que estar los dos. Para mí quedarme a las puertas no es jodido porque para mí la final es esto y que la gente me quiera, y haber estado casi 100 días en Honduras", ha dicho Pantoja.