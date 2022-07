Ana Luque y Olga Moreno aclaran en qué punto se encuentra su relación: "Han dicho que no nos llevamos bien"

Muy sonrientes y sin dejar de abrazarse , las dos exconcursantes de 'Supervivientes' han explicado que continúan siendo amigas íntimas y que su relación continúa siendo estupenda. Una información que han querido dar porque, en palabras de la ganadora de la edición anterior, se ha comentado que su amistad se había resentido. "Ya estamos juntitas", comentaba Ana Luque abrazando a su gran amiga, mientras ella respondía: "Pegaditas, pegaditas y ya no me separo más".

"Para la gente que haya dicho que yo me no llevo bien con ella: la amo, la amé siempre y la amaré", ha comentado tajante Olga Moreno. "Y yo también", ha replicado al escucharla Ana Luque, que se ha lanzado a darle un beso a su amiga y a recordarle que ella también la quiere mucho con su ya mítico "te I love you". Además, Olga ha querido recrear junto a su amiga el momento en el que hace un año Carlos Sobera levantó su brazo para proclamarla ganadora de 'Supervivientes 2021' y ambas se han reído mucho recordando aquel día.