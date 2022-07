Los finalistas de 'Supervivientes' se despiden entre lágrimas de los Cayos: así han sido sus emotivas últimas horas en Honduras

"Me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Solo tú tienes el poder de encauzar tu vida. No nos has sorprendido nada, ya sabíamos que eras un 'Superviviente' nato. Llega hasta donde tengas que llegar. Nos encantaría decirte tantas cosas...estamos súper orgullosos de ti", le han escrito a Nacho Palau sus amigos.