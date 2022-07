Olga Moreno duda si asistir a la final de 'Supervivientes': "Me cuesta mucho trabajo entregar el cheque"

Ion Aramendi ha charlado un rato con la ganadora del programa en 2021 y le ha lanzado la pregunta de si cuentan con ella en la final. "No lo sé", ha dicho ella y es que asegura que para ella "hay cosas que son complicadas , que todos sabéis·. Y aunque le encantaría porque "debo muchísimo a todos los que están por aquí detrás", no lo tiene nada claro.

Olga se ha sincerado sobre esto: "Me cuesta mucho trabajo entregar el cheque". Y da sus explicaciones: "Por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen", explica.