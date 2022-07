Ana Luque comparte una reflexión acerca de su amistad con Olga Moreno tras confesar que se siente "decepcionada" con ella

Ana Luque ha dado una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que ha asegurado que se siente "decepcionada y molesta" con Olga Moreno , a la que ella defendió durante su paso por 'Supervivientes 2021'. El motivo de su decepción ha explicado que se debe a que considera que su amiga no ha sacado la cara por ella ni la ha apoyado en sus redes sociales durante su paso por el concurso. Unas declaraciones que, tal y como ha podido saber 'El programa de Ana Rosa', han dejado "en blanco, en shock" a Olga.

Ana Luque ha compartido en sus historias de Instagram la reflexión que ha hecho uno de sus clubs de fans acerca de cómo será su amistad a partir de ahora con Olga Moreno: "Ana lo que ha dicho en resumen sobre Olga, es que le ha faltado un poco más de apoyo por su parte, nada más, no ha nombrado a nadie de la familia ni en la exclusiva ni en la isla [...] No sé por qué tanto revuelo. La relación de Ana y Olga no va a romperse por una tontería".