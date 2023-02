Violeta Mangriñán, Sofía Suescun y otras influencers reaccionan al fichaje de Jonan Wiergo por 'Supervivientes'

Jonan Wiergo es el octavo concursante confirmado de 'Supervivientes 2023'. El influencer no puede estar más emocionado con la noticia y ha compartido en sus redes sociales un vídeo del momento en el que su representante le confirma que va a poner rumbo a Honduras para participar en el reality más extremo: "Los que me conocéis de todos estos años sabéis las ganas que tenía de vivir esta experiencia. No sabéis las veces que he llorado".