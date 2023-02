La separación de los padres de Manuel Cortés llegó pronto y él mismo nos contó en 'Déjate querer' que fueron sus abuelos quienes le criaron mientras su madre trabajaba: “Mi ejemplo de vida siempre han sido mis abuelos, ellos eran los que cuidaban de mí y de mi hermana Alma cuando mi madre estaba trabajando para sacarnos adelante", narraba Manuel en el programa, y añadía: "Mi padre se marchó muy pronto y mi madre se puso a trabajar en televisión, pasaba mucho tiempo de viaje y eran mis abuelos los que me criaban”.

Él mismo nos habló de los problemas con su padre en el 'Deluxe'. En una entrevista que Raquel Bollo quiso frenar, su hijo nos contaba que no tenían relación y narraba lo que sucedió en un encuentro casual en la estación de tren: no le reconoció y titubeó a la hora de pronunciar su nombre. "Creo que mi padre no se acercó a nosotros por vergüenza, por lo que hizo a mi madre", explicaba.