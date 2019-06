Manuel Cortés y la entrevista que Raquel Bollo quería frenar: duro ataque a Gahona por la herencia de Chiquetete

no aprobaba la entrevista pero no le ha quedado más remedio que aceptar la decisión derompe así su silencio y se atreve a hablar de todo mientras que su madre decidía ausentarse de plató y observar la entrevista desde una sala VIP . Manuel ha tenido la intimidad necesaria para despacharse a gusto sobre su, sobre la pareja de éste, latras la muerte del cantante y el triste capítulo de la vida de Raquel.

El distanciamiento con su padre Chiquetete

La última vez que Manuel vio a su padre fue hace dos años, en una estación de tren. El joven recuerda la triste anécdota del casual encuentro y cuenta que Chiquetete no le reconoció y que titubeó a la hora de pronunciar su nombre.

Pero, ¿por qué tal distanciamiento con sus hijos? Manuel parece tenerlo claro y cree que la denuncia por malos tratos que interpuso Raquel Bollo al artista provocó que Chiquetete no quisiera saber nada de sus propios hijos: "Creo que mi padre no se acercó a nosotros por vergüenza, por lo que hizo a mi madre". Además, desvela lo difícil que le resultó confesarle a su madre que le tenía cariño a su padre, a pesar de todo esto.

Duras palabras hacia Carmen Gahona

La que fuera pareja de su padre no ha recibido buenas palabras por parte de Manuel. Asegura que Carmen Gahona no ha llevado bien eso de no pasar por el altar con Chiquetete al afirmar que "tiene coraje de que mi madre, a día de hoy, sea la mujer que estuviese casada con Chiquetete".