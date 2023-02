Quién es Alma Bollo: no tuvo relación con su padre, tiene una hija y estudia derecho

Alma tan solo tenía cuatro años cuando sus padres se separaron. En su entrevista, nos contaba que su padre le ignoraba: "Cuando nos cruzábamos por la calle, ni me miraba, se cambiaba de acera". De hecho, no entendía por qué tenía relación con su hermano y no con ella: "No podía comprender qué había hecho para que no me quisiera". Situaciones como esta se repitieron a lo largo de los años y Alma confesaba: "Cuando me enteré de que murió no lo sentí por él, para mí era casi un desconocido, lo sentí porque vi sufrir a mi hermano Manuel".