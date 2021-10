Raquel Bollo brota al enterarse de que el ex de su hija, Juan José, sale con la ex de su hijo, Aguasantas

Como lo lees. Raquel Bollo se ha enterado gracias a 'Socialité', y tan solo un día después del fiestón de la boda de Anabel Pantoja , de que el ex de su hija Alma y padre de su nieta está saliendo con Aguasantas , la ex de su otro hijo y con la que protagonizaron un agrio enfrentamiento en televisión.

Raquel Bollo no se ha tomado nada bien que nuestro compañero Jorge intentara mostrarle las imágenes de los que fueran su yerno y nuera llegando incluso con amenazar al reportero con tirarle al agua: "Tengo que decir que después de su reacción inicial Raquel me ha pedido perdón y me ha dicho que tanto su hijo como su hija tienen superadas su relaciones anteriores".