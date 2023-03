Ivana Icardi se parte de risa con la nominación directa de Diego Pérez a Adara Molinero: "Se le queda cara de reventada"

Ivana Icardi no oculta que Adara Molinero no le despierta ninguna simpatía. Así, si hace unos días comentaba en Twitter que lo único positivo que podía destacar de su archienemiga es su belleza exterior, ahora se ha lanzado a confesar que le encanta verla nominada por segunda semana consecutiva gracias de nuevo a la decisión del líder de su grupo, Diego Pérez.

"A mí sí que me los dan [orgasmos múltiples] cada vez que Diego la nomina, con la cara de reventada que se le queda", ha comentado Ivana junto a este antiguo tuit y una emoji que se parte de la risa. Además, ha dejado claro que le encanta el concurso y la actitud de Diego, al que aplaudió por ganar la prueba de la apnea de su grupo: "No es un falso, no va a agradar a nadie, no hace papelones y es buen superviviente".