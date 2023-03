Diego Pérez y Bosco Martínez - Bordiú se convierten en líderes tras un impresionante juego de apnea

" A mí me encanta bucear , peor es estaba sorprendido porque me estaba quedando sin aire, y estaba empezando a convulsionar, aunque sabía que tenía unos segundos más", ha explicado el vencedor.

A continuación ha salido del agua Katerina, seguida de Adara. Diego ha vencido a Asraf alcanzando los 2 minutos 20 segundos. "Lo hablaba con mis compañeros antes de entrar. Estaba cagado, me da mucho respeto, pero me he puesto a pensar en mis sobrinos. Estoy muy contento de ser segunda semana consecutivo líder. Se lo dedico a toda la gente que me salvo las otras dos semanas porque estaba muy de bajón y ahora estoy a tope", ha dicho muy emocionado.