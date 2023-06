Alejandro Nieto se muestra muy emocionado al saber que vuelve a Honduras como 'fantasma del pasado': "No me lo esperaba"

Alejandro Nieto se marcha a Honduras como 'fantasma del pasado' y se ha mostrado tremendamente feliz al conocer la noticia: "Me parece estupendo, muy contento, la verdad es que no me lo esperaba". Ion Aramendi se ha dado cuenta de que Alejandro estaba emocionado al saber que vuelve donde tantos momentos vivió, algo que él ha confirmado: "Sí porque gané allí y ahora lo voy a vivir de otra manera, lo voy a disfrutar".