Albert Barranco desvela quién es su favorito para ganar 'Supervivientes 2023'

A pesar de haber dudado con la salvación , finalmente se decantaba por Alma Bollo . Para lo que no ha tenido ningún tipo de dudas ha sido para dar el nombre de sus favoritos : "Siempre he dicho que, para mí, Asraf y Adara son mis favoritos desde el primer día. Lo son desde el primer momento".

No obstante, el exsuperviviente ha hecho un pequeño apunte tras las rencillas que están protagonizando sus favoritos los últimos días: "Sí que es verdad que últimamente, con el tema de Adara, no sé qué está pasando, creo que hay algo más allá que no sabemos con el tema de Asraf, hay cosas que no termino de entender. Pero al final, mis descartados están fuera y yo tengo mi favorito".