Artùr Dainese se emociona al convertirse por primera vez en el concursante salvado: "No me lo esperaba"

Antes de dar a conocer la decisión de la audiencia, Laura Madrueño preguntaba uno a uno a los cuatro nominados qué esperanzas tenían de salvarse: "Tengo mucha ilusión, me gustaría salvarme" , comenzaba Artùr . "Sería muy emocionante, creo que me lo merezco", apuntaba Jonan. Bosco, por su parte, aseguraba sentirse "positivo" y Alma esperaba que fuera su día.

Tras él caía Alma . Todo quedaba entre Artùr y Jonan. Solo uno de los dos iba a saborear el placer de salir de la palestra. Jonan caía finalmente al agua. Artùr se convertía así en el elegido por la audiencia y, por consiguiente, en el concursante salvado de la semana. El ucraniano no creía lo que acababa de ocurrir : "¡No, wey!".

El superviviente se dirigía hasta el lugar de la plataforma en el que se encontraba Laura Madrueño y compartía con todos su alegría y agradecimiento: "No lo pensaba. Gracias. Es la primera vez que me salvo aquí, en el barco. Muchas gracias, tengo muchísimas ganas de seguir. No pensaba esto. ¡Guau, sí! ¡Gracias, chicos!", decía muy emocionado.