Alexia Rivas y Bosco derrochan complicidad en Honduras: así están siendo sus continuos acercamientos

Mientras se marcaban juntos unos pasos de baile en la playa, Alexia le pedía que le cogiera "a hombros". Bosco no se lo pensaba dos veces. "Guau, cómo se ve", decía ella desde las alturas. "Me puedes llevar así todo el día". El sobrino de Pocholo le preguntaba qué veía desde ahí. La colaboradora le contaba que veía la playa de juegos, la noria infernal... Entonces él sorprendía con su respuesta: "Ves nuestro futuro juntos".

Al caer la noche, Bosco se mostraba de lo más atento con ella: "Te voy a poner la manta abajo para que duermas cómoda". Alexia se tumbaba entonces a su lado . Él volvía a preocuparse por su comodidad. "Solo le falta decir 'estoy perfecta, amor", apuntaba Ana María. "Pues no me importaría", reconocía el superviviente. Finalmente, se echaban a dormir muy cerca.

Con el nuevo día, Bosco y Alexia mantenían su acercamiento. Durante una conversación, Alexia empezaba una frase: "Si te dan a elegir...". Antes de terminarla, Bosco le interrumpía con su respuesta: "Me quedo contigo". "¿Yo o el azúcar? A mí no se me puede chupar", terminaba la colaboradora. "¿Cómo que no?", le respondía él.