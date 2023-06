Isa Pantoja y Elena Rodríguez se enzarzan en 'Tierra de Nadie' "¡Ya no me puedo callar más!"

En el plató de 'Tierra de Nadie ', Isa Pantoja explicaba cómo creía que se había sentido su novio en los últimos días. Sin embargo, la madre de Adara, Elena Rodríguez, interrumpía su discurso: "Tengo que saltar, ya no me puedo callar más. No es verdad lo que está diciendo. Se está marcando un papelón…Yo le he visto cantar y bailar con ellos. Alexia lo que tiene que hacer es darles los mismos abrazos y el mismo cariño a todos. Hay un nivel de baboseo que no es normal por su parte ", aseguraba.

"Yo trabajo en la tele, evidentemente Alexia y Ana María me conocen, Alejandro también, pero es que conozco a mucha gente de la tele. Pero Asraf lleva solo mucho tiempo y por dos personas que han llegado para valorarle, no hace falta que tengas que anular a nadie porque no estén a favor de tu hija. Yo para decir olé Asraf no hace falta que señale a Adara, yo no voy a hacer lo que tú haces", replicaba Isa Pantoja. "¿Por qué no puede expresarse? ¿Cuándo tu hija llora pobrecita y cuando llora Asraf es el malo? ".