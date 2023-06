Ana María Aldón y Alexia señalan a Adara y ella replica: "Vosotras sólo habéis venido a tomar el sol"

"Como han venido dos personas de fuera a juzgarnos solo viéndonos cinco días y llevamos tres meses, a mí también me gustaría juzgarlas como fantasmas del pasado . Ana María ha venido exclusivamente a pescar y la otra señorita a tomar el sol", se quejaba.

" Se suponía que venían a motivarnos y no han hecho nada . Todos los que estamos aquí lo hemos hecho que te cagas y no tenemos que aguantar a etas dos señoras después del trote que llevamos", aseguraba. "Esto lo hemos hecho porque nos lo ha pedido el programa", le explicaba Alexia. "Teníamos que poner un nombre".

"Como fantasma del pasado vales meno cero. Solo has venido a tomar el sol y a meter caquita", brotaba. "Creía que ibais a dar algo de contenido, no eso, que no sé ni cómo describirlo". "Yo estoy muy contenta cómo soy, preocúpate por ti", zanjaba la reportera.