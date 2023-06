Carlos Sobera, ante la actitud de Alma Bollo en plató: "No me has sonreído en toda la noche"

"Me ha llamado mi madre, me ha dicho que tengo una chica muy guapa a mi derecha que tienes que ser tú, que no me ha sonreído en toda la noche", ha dicho Carlos Sobera a Alma Bollo

"Soy muy feliz, aunque no os lo creáis. A mí no me caracteriza la sonrisa", ha dicho la hija de Raquel Bollo

Así será la mecánica de 'Supervivientes' en su recta final: vivirán en una casa en España

Los concursantes han recibido una noticia que ha llenado la palapa de reacciones muy diferentes y es que se han enterado de que volverán los cinco juntos a Madrid porque durante la gala no habrá expulsión y vivirán a la final en una casa aislada en Madrid. No han faltado las lágrimas, los gritos y la alegría, aunque también han asegurado tener pena al saber que les queda muy poco en Honduras.

Carlos Sobera ha recogido las reacciones ante esta noticia en el plató. Primero ha preguntado a Alma Bollo por esto: "¿Os ha gustado la noticia?". "Sí, claro", ha entonado la hija de Raquel Bollo y el presentador ha reaccionado ante la actitud de la recién expulsada del concurso: "Me ha llamado mi madre hace diez minutos, me ha dicho que tengo una chica muy guapa a tu derecha que tienes que ser tú, que no me ha sonreído en toda la noche".

"Soy muy feliz, aunque no os lo creáis", ha dicho Alma Bollo ante esto y Carlos Sobera ha contestado: "A parte de que me lo digas quiero verlo". "No me caracteriza a mí la sonrisa", entonaba ella y el presentador aseguraba que no ha visto esto durante el programa: "No, yo te he visto en la isla con una sonrisa de oreja a oreja muchas veces".

Alma Bollo ha explicado que en Honduras era muy feliz y que todo el ambiente era muy bueno. !Aquí también, en cas amás todavía", ha apuntado Sobera ante esto y la exconcursante ha contestado para finalizar con el tema: "No te imaginas cómo es".

