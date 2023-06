En este caso, le dio la razón a Jonan porque creía que Artùr era "un poco ansioso" con la comida . "Es verdad que siempre tiene que chupar el último grano y después de repartir, estar comiendo tranquilo, y que una persona se te ponga al lado, que estás hasta los hue*** de verla, que se te ponga tan al lado... A mí, en su situación, me daría mal rollo", opinaba posicionándose a favor del influencer.

En ese momento, Carlos Sobera le preguntó directamente a Alejandro Nieto si eso mismo le sucedió con Ignacio de Borbón y el exconcursante no dudaba en decir que sí. "Evidentemente. Me llevo bien con él hoy en día y no quiero problemas, pero es verdad que era muy insistente, muy avaricioso... Un poco como Artùr", confesaba.