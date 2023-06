La enloquecida reacción de los supervivientes al descubrir que vuelven juntos a España: llenan la Palapa de gritos y lágrimas

Carlos Sobera les ha contado la noticia en directo

Los concursantes han estallado de emoción, pero aseguraban sentir alegría y tristeza a la vez

Tras unas bonitas palabras del presentador, no han podido evitar las lágrimas

Después de que todos conociéramos la noticia de que la última gala desde Honduras había llegado, era momento de que los protagonistas del programa también lo supieran. Carlos Sobera conectaba en directo con la Palapa para contarles que, después de más de 100 días en Honduras, llegaba el momento de volver a España.

"Si recordáis, os habíamos dicho que os íbamos a comunicar algo muy importante. Ha llegado el momento de hacerlo. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Ahí voy. Supervivientes, esta noche es la última gala de ‘Supervivientes’ en Honduras. Esta noche cerramos la Palapa”, les decía el presentador. Los concursantes alucinaban con la noticia: "¡Qué fuerte!", gritaban.

Sobera se disponía entonces a hablar con cada uno de ellos para conocer cómo se sentían tras la noticia, aunque todos coincidían: sentían alegría y pena a la vez.

Las primeras palabras de los supervivientes

"La verdad que son muchos días aquí, es una aventura increíble. Que llega al final una cosa tan intensa, sea buena o sea mala, siempre te da algo de pena. No obstante, felicidad, se acaba pero empiezan otras cosas. Entonces, feliz por la oportunidad y feliz por el cameo. ¡A tope!", comenzaba Bosco.

Asraf continuaba: "Me da mucha pena que sea la última gala, que sea la última vez que entremos a Palapa... Me da mucha pena dejar de vivir esto. Lo vivimos muy a flor de piel y no quiero que termine, pero es verdad que quiero ver a mi familia".

Por su parte, Adara recordaba las dos caras de la experiencia: “He vivido muchísimas cosas muy duras, pero también muchísimos momentos bonitos y especiales. Con lo que me quedo es con que lo he disfrutado y lo he exprimido cada segundo”.

Jonan recordaba igualmente tanto los momentos buenos, como los malos, especialmente el día en que quiso abandonar: “Lo recordaré siempre como uno de los días más duros de mi vida, no he llorado tanto en mi vida. Pero desde aquel día, han pasado muchísimos días, me lo he pasado increíblemente bien, siento que he tenido momentos malos, pero siento que he tenido momentos increíbles".

Por último, Artùr también compartía con todos lo sorprendido que estaba por estar ahí en ese momento: “Se acaba, entré sin pensar que iba a llegar hasta aquí, con cinco personas. Aprendí un idioma nuevo, estoy muy orgulloso de mi concurso. Salgo siendo una persona diferente, mejor, me da pena pero adelante".

Carlos Sobera continúa con los comunicados

Pero eso no era todo. El presentador aún tenían dos cosas más que comunicarles. En primer lugar, que no iba a haber expulsión. En segundo y en consecuencia, que todos iban a viajar juntos de vuelta a Madrid.

“Supervivientes, esta noche no habrá expulsión. Eso quiere decir que los cinco viajaréis juntos a Madrid". Eran estas palabras de Carlos las que hacían que todos ellos estallaran de felicidad. Saltando, abrazándose e incluso llorando de la emoción, los concursantes celebraban la noticia por todo lo alto.