La confesión de Artùr de lo que él ha vivido en Honduras: "He visto con mis ojos actuar a Jonan y Adara"

"Voy a contar algo que no ha salido, hay quién ha actuado dentro también. La gente piensa que está actuando Asraf, pero Asraf últimamente sin cámaras le he visto igual que cuando estaba con cámaras. Me cambió muchísimo la opinión de Asraf, todo el mundo está diciendo que está actuando, pero es así", ha entonado el ucraniano.

Y ha apuntado a otros de sus compañeros: "Vi actuar más a Jonan y a Adara, vi con mis ojos que estaban actuando , pero yo no quiero acusar a las personas". El recién expulsado afirma que "la gente sabe hacer muy bien hacer realitys de televisión" y explica esto: "Es bueno actuar a veces, pero a veces es un poco demasiado. Yo he callado siempre, pero me dolía".

Artùr explica que no le han gustado algunas actuaciones y "que tenía que haberse mojado un poco más". Elena, la madre de Adara, no entiende que cuente esto ahora porque en ese se lo tomaba a risa: "Yo te veía disfrutar y sonreír, me descuadra mucho que ahora digas esto, me da la sensación de que has hablado con Marina". "Me gastaban siempre bromas, una vez sí, pero no entendía porque siempre era yo", ha contestado él.