Las últimas nominaciones de la edición: Asraf y Bosco se la juegan y ¡Jonan es el segundo finalista!

Adara Molinero, como líder no puede ser nominada y mete en la lista a Asraf Beno al tener que decidir entre él y Jonan

Bosco Blach es el nominado del grupo y ante la nominación de Adara a Asraf, Jonan es finalista del programa

Adara consigue el último collar de líder venciendo a Asraf en la apnea: ¡y se convierte en la primera finalista de 'Supervivientes'!

El momento más complicado de la semifinal de 'Supervivientes 2023' han sido las últimas nominaciones de la edición, en las que Adara Molinero, Bosco Martínez Bordiù, Asraf Beno y Jonan Wiergo han tenido que dar su voto, tras la expulsión de Artùr Dainese.

Adara Molinero no ha podido ser nominada al conseguir el collar de líder en la apnea ante Asraf Beno y ha tenido un papel importante en estas nominaciones.

Así han sido las últimas nominaciones

Bosco Martínez Bordiù: voy a nominar a Asraf porque es la persona con la que menos he conectado, aunque tengo que decir que esta semana solo me he reído con él, no obstante es la persona con la que menos tiempo he estado, pero es un superviviente extremo.

Asraf Beno: quedamos pocos y voy a nominar a Bosco porque Jonan no le voy a nominar porque ha sido amigo, a Adara no se puede ni la iba a nominar porque ha sido amiga. Con quien menos trato he tenido en todo el concurso ha sido a Bosco y por eso le nomino, tampoco le nominaría porque toda la semana nos hemos llevado muy bien.

Jonan Wiergo: duele mucho nominar a estas alturas porque les quiero mucho a todos, tengo que nominar a Bosco porque con Asraf he vivido cosas muy guays y me parece muy buen superviviente, asi que tengo que nominar a Bosco con todo el dolor de mi corazón.

Bosco es el nominado del grupo y Adara nomina directamente a Asraf

El nominado del grupo ha sido Bosco Martínez Bordiù y aquí ha llegado el momento de que Adara Molinero entrase en juego. La superviviente ha tenido que dar el nombre de su nominado de manera directa entre Asraf Beno y Jonan Wiergo, algo que le ha costado: "Esto es muy doloroso para mí, ya quedamos muy pocos y es que mi ojito derecho y quien me ha robado el corazón por completo es Jonan, entonces le tengo mucho cariño a Asraf y me duele mucho, pero le tengo que elegir a él porque no me queda otra, si tuviera más opciones..."

¡Jonan Wiergo se convierte en finalista de 'Supervivientes 2023'!

Por tanto, la lista definitiva de estas últimas nominaciones de 'Supervivientes 2023' está compuesta por Asraf Beno y Bosco Blach y Jonan Wiergo se ha convertido así en el segundo finalista del programa.