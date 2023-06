Artùr se convierte en el expulsado y Adara no puede evitar las lágrimas al ser salvada: "No me lo puedo creer"

La superviviente no ha podido evitar las lágrimas al saber que continuaba en el concurso, se ha abrazado a Artùr y lo ha celebrado con sus compañeros. "Estoy en 'shock', no me lo puedo creer, estaba muy nerviosa. Quiero agradecer a esas personas que me han salvado, que me siguen regalando tiempo en este concurso, recordarles que concursamos juntos y que les quiero muchísimo", ha dicho Adara con mucha emoción.