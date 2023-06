Los supervivientes disfrutan de una auténtica fiesta por San Juan con la visita de sus seres queridos: "No me creo que te esté viendo"

Los supervivientes daban el pistoletazo de salida con un brindis: "Por disfrutar y por cumplir lo que siempre habíamos hablado y soñado". Lo que no esperaban es que, momentos más tarde, estarían compartiendo esos brindis con algunas de las personas que más quieren.

La hermana de Jonan era la primera en llegar a la finca. "¡Qué heavy! ¡Espectacular!", gritaba después de abrazarla. "No me creo que te esté viendo", le decía ella. El siguiente en sorprenderse era Asraf con la llegada de su amigo Sofyan: "¡No me lo esperaba!".