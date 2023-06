Asraf se deshace en lágrimas en 'el puente de las emociones' al recordar a Isa Pantoja y deja claros sus sentimientos: "Me gustaría que Adara me pidiera perdón"

Asraf se ha sincerado como nunca antes en 'el puente de las emociones'

El novio de Isa Pantoja ha reconocido estar esperando un perdón por parte de Adara

Además, ha aprovechado para hacer una intensa declaración de amor a Isa Pantoja

Después de haber superado los tres meses de concurso y a las puertas de la gran final, los dos nominados de la semana, Asraf y Bosco, se han enfrentado al temido y a la vez amado 'puente de las emociones' abriendo sus corazones y mostrando sus sentimientos. Asraf ha sido el encargado de inaugurar el puente que la organización ha improvisado en la finca de la recta final.

Emocionado desde el primer momento, Asraf decidía dar un paso al frente a la señal de Laura Madrueño y vivir uno de los momentos más íntimos de la aventura.

Madre

El primer escalón contenía la palabra 'madre'. Nada más pisarlo, el superviviente no ha podido contener las lágrimas: "Para mí es todo. Me ha dado muchos valores, me ha educado muy bien, lo valoro mucho. Mi madre es quien me apoya con todo. Siempre me anima a hacer cosas. La quiero ver ya".

La presentadora le preguntaba entonces cuántas veces se ha acordado de ella durante su paso por el concurso: "Muchísimas, cada día. De que no lo pase mal, de que no sufra. Ver a su hijo en momentos difíciles creo que no será fácil, pero ella sabe que es mi sueño, que quiero estar aquí y luchar hasta el final y creo que estará muy orgullosa".

Rechazo

Asraf daba un paso adelante y se colocaba sobre el 'rechazo', una palabra que ha reconocido no gustarle mucho y haber sentido durante el concurso: "No sé por qué, porque al final yo muchas cosas no las he entendido. Tipo que cambio delante de cámara. He sentido rechazo todo el rato, como distancia, como que me han prejuzgado algunas personas. Al final, está feo, pero te acostumbras a ese rechazo. No es lo adecuado. No tiene que ser así, pero me acostumbré. Con Yaiza sentí mucho rechazo. Es una cosa que he vivido bastante en el concurso, me habría gustado que no fuese así".

Pero no ha sido únicamente Honduras el lugar en el que el novio de Isa Pantoja se ha sentido así. Asraf se ha sincerado y ha reconocido haber experimentado el rechazo en diferentes momentos de su vida: "No solo lo he vivido aquí en el concurso, lo he vivido también fuera. Cuando Adara se acercó a mí, lo valoré muchísimo. No estoy acostumbrado a que la gente quiera conocerme tanto, a que me pregunte por mi vida, es una cosa que he vivido casi siempre, he aprendido a convivir siempre con ello. Ya sea por mi origen o por cualquier cosa, siempre he vivido algo de esto".

Perdón

En primer lugar, Madrueño le preguntaba si necesitaba pedir perdón a alguien: "Soy una persona que me gusta estar bien con todo el mundo. En el concurso me he llevado mal con casi todo el mundo. Yo venía con intención de pasármelo bien, de disfrutar, de llevarme muchos amigos. Yo no pensaba que iba a llevarme mal con nadie. Iba con ilusión, con muchas ganas, de ser todos un equipo. He tenido muchos fallos, muchas discusiones, pido perdón por ello a mucha gente. Cuando he sentido que me he equivocado, he pedido perdón".

Tras su respuesta, la presentadora le lanzaba la pregunta contraria: ¿le gustaría recibir el perdón de alguien?. "Obviamente. Me gustaría que me pidiera perdón, pero si le sale. No me gusta que las cosas se hagan obligadas". Ella le pedía el nombre que estaba segura que le había venido a la mente. "Adara, me ha venido a la cabeza. Ya es un tema pasado, hemos hablado mucho esta semana. Con ella yo estaría dispuesto a hablar y a arreglarlo, pero si cambia su opinión sobre mí. Si no la cambia, no encuentro lógica en falsear y quedar como si fuéramos amigos".

Pareja

Asraf continuaba avanzando y alcanzaba la palabra 'pareja', protagonizando entonces el momento más romántico de la experiencia hablando de Isa Pantoja: "Mi pareja significa todo para mí. Significa un cambio en mí. Ella me ha ayudado mucho a crecer. Me apoyó en todo, ha creído en mí. Yo sé que lo está dando todo fuera. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ella".

"No es que no la quisiera antes, la amaba, pero me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ella, me aporta muchísimo a nivel personal, solo me suma. Por eso nos llevamos tan bien, estamos como el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas. Ahora tengo unas ganas tremendas de verla. Su niño, que también lo amo. Son todo para mí. La amo tanto que haría cualquier cosa por ella".

'Supervivientes'

Asraf llegaba al último escalón, el famoso escalón en blanco que los supervivientes pueden utilizar para decir aquello que deseen. Asraf aprovechaba para hablar precisamente del programa y de todo lo que ha supuesto para él: "Me ha aportado muchísimo, nunca me esperé tanto apoyo, nunca imaginé que me quisiese tanto la gente. Al final no estoy acostumbrado a ello. He crecido mucho, he demostrado quién soy, me he abierto muchísimo. Ya no me da miedo llorar ni que me juzguen. Soy yo, con mis cosas buenas y con mis cosas malas".

La llamada de Isa Pantoja