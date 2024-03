Los concursantes de ‘Supervivientes 2024’ ya están en Honduras y, aunque aún no ha empezado la aventura más extrema de Telecinco, no pueden evitar echar de menos a sus familiares, a los que llevan varios días sin ver.

El periodista se refiere a la exconcursante de ‘Gran Hermano 7’ como el “amor” de su “vida”: “Te echo muchísimo de menos. No dejo de pensar en ti ni un solo segundo. Me leo la carta que me escribiste antes de venir todos los días”, dice en su mensaje.