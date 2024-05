El tonteo de Gabriella y Álex Girona que acaba con un beso delante de sus compañeros

Todo parecía indicar que no habría beso entre ellos, pero a medida que avanzaba la fiesta se iban juntando cada vez más. En este caso, Gabriella se acercó a Álex y empezaron a ensayar los pasos de bachata... una excusa para tener un acercamiento más sensual.

La expareja empezó a bailar, a tocarse, a mirarse cara a cara. Las manos de Álex bajaban de la cintura, Gabriela se giró y empezó a mirar a su ex a los ojos, teniendo su boca a escasos centímetros del inquilino. Entonces, ahí, es cuando Álex no puede aguantar más y se lanza a besar a Gaby. Pese a que ella intenta quitarse, siendo todo parte de un juego de seducción, la expareja se besa delante de todos. Mariona, que presenciaba absolutamente toda la escena, no tenía palabras para calificar lo ocurrido.