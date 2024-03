"La gente que me sigue desde hace tiempo sabe que tuve una época muy mala con el pelo porque pasé por una etapa de nervios y ansiedad y se me cayó muchísimo. Llevo un añito intentando recuperar mi melena y quiero que esté perfecto porque al final con el agua del mar y el sol... quiero cuidármelo", comentaba la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en el vídeo que el equipo de 'Supervivientes' le grabó antes de que diera inicio su aventura en Honduras.

Un vídeo que ahora se puede ver en la cuenta oficial del programa en Instagram y con el que se ha topado Violeta Mangriñán, concursante de la edición de 2019, que ha alucinado al ver que Claudia ha podido llevarse un peine a los Cayos Cochinos: "¡Qué suerte! En nuestra edición estaba prohibido, fue lo primero que puse en la maleta y no me dejaron". Los fans del programa han visto este comentario y le han pedido a la influencer que no sea "tan envidiosa" y que entienda que las reglas pueden modificarse de una edición a otra.