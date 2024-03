Sofía Cristo explica por qué su madre le ha enviado una carta a su hermano Ángel

"Te hago llegar mi más sincero disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos. He querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego [...] Asumiré el pago de la multa que se te va a imponer como consecuencia de esa conformidad para evitar el perjuicio económico. No puedo remediar todo lo pasado. Agradezco tu ayuda y paciencia. Recibe un fuerte abrazo y besos", ha escrito la vedette en esta misiva, que ha firmado con su nombre real: María García García.