Anita Matamoros: "Me alegro mucho por Laura, pero a la que tenemos que mirar bien es a Miri, lo va a dar todo"

Laura Matamoros es una de las grandes promesas de 'Supervivientes' . La hija de Kiko Matamoros fue una de las últimas en saltar del helicóptero y ha dado mucho de qué hablar, no solo por pronunciar la mítica frase "Makoke a la calle" durante su entrada triunfal en el reality, sino por ser una de las jugadoras que más pelea pueden dar.

En medio del auge de la frase viral 'Makoke a la calle', Laura Matamoros no dudó en subirse a la ola en un momento esencial, en donde todos ojos estaban puestos en ella. En pleno vuelo de helicóptero y a pocos minutos de lanzarse al océano la joven no dudó en gritarlo a los cuatro vientos, algo que la colaboradora no se tomó muy bien, ¡Dale Play al vídeo para saber lo que opina la calle!