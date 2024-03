El acercamiento de Gorka y Miri y sus ganas de “conocerse mucho más”: “Gorka me gusta”

“Oye, ¿te puedo decir en confianza una cosa que llevo pensando y nunca te he querido preguntar…?”, ha lanzado Gorka a Miri en Playa Olimpo. “No sé por qué es, pero como que no preguntas mucho a la gente en plan sobre sus vidas, no sé si porque te da vergüenza…”, ha seguido, ante una tímida sonrisa de Miri. “Es porque quiero descubrir, porque me das intriga”, ha seguido Gorka.