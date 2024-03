Terelu Campos habla con su hermana para darle ánimos y le aconseja cómo "salir del bucle"

Carmen Borrego tuvo que ser aislada de sus compañeros por orden del servicio médico de 'Supervivientes'. A la concursante se le está haciendo muy cuesta arriba el proceso de adaptación y a pesar de que ha manifestado su deseo de seguir participando en el reality, su salud física y emocional se está viendo de lo más resentida. En 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Carmen Borrego recibía el apoyo de una de sus personas más especiales: Terelu Campos.

La escasez de alimento, el cambio extremo de condiciones de vida y la dureza del concurso ha hecho que a los supervivientes les haya costado mucho sobrellevar este primer mes del reality. Todos se animan con la esperanza de que sea el periodo de adaptación, pero a Carmen Borrego, en concreto, le está pasando factura lo que ha vivido en los últimos meses.

La hija de María Teresa Campos está sobrellevando como puede la pérdida de su madre, que falleció el pasado septiembre. Al explicar en la última gala de 'Supervivientes: El debate' cómo se sentía, Carmen Borrego no pudo evitar emocionarse recordándola.

"Sé que me está dando fuerzas desde donde esté. El problema no es que no me dé fuerzas, pero ¿yo he sido capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí? La mente se me ha ido fuera y se me ha ido muy arriba", explicó entre lágrimas.

Carmen Borrego quería, no obstante, sobreponerse a todo y seguir con sus compañeros. Pero finalmente tuvo que ser apartada de la convivencia bajo el siguiente diagnóstico: "Presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien, no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico, en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso", comunicó Laura Madrueño.

Terelu Campos infla de ánimos a Carmen Borrego

Para Terelu Campos, el problema de Carmen Borrego era "el bucle" en el que se ha metido la superviviente. "Todo el mundo que va a 'Supervivientes' y ha vivido esa increíble experiencia sabe que lo más peligroso es el control de tu mente y tus emociones. Con eso al principio me quedé tranquila porque vi a Carmen controlando eso, pero tengo la sensación de que se ha metido en un bucle que me preocupa porque, la conozco, sé que le va a resultar complicado salir. Sé que cuando su mente se apodera, le cuesta reconducirse ella misma", dijo tras ver las imágenes de los momentos más duros de Carmen en el reality.

A continuación en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Carmen Borrego daba la última hora sobre su estado. "Aquí estoy intentando superar este bache con ayuda de los doctores y la psicóloga, que me está haciendo mucho bien. Estoy triste porque me gustaría estar con mis compañeros porque todo sería más ameno. Aquí los días son largos, nunca pasa el tiempo, no llega el momento de saber si volveré o no y se hace cuesta arriba", decía en primer lugar. La concursante se ha mantenido en las mismas condiciones que sus compañeros, pero expresaba que lo que peor llevaba era la soledad. Mandaba, además, un saludo a su familia. Carmen no podía ni imaginar que hablaría en ese momento con Terelu.

Nada más escuchar su voz, Carmen se derrumbaba llorando. Lo primero que hizo Terelu fue tranquilizarla sobre el exterior, asegurándole que todo estaba "tranquilo" y contándole que estaba en Málaga en esta Semana Santa: "He podido estar delante de nuestro Padre Jesús 'El Rico'. Yo sé que él te va a proteger y que mamá lo va a estar haciendo. ¡Eres el alma de 'Supervivientes'! No sabes lo que este país ahora mismo contigo y con este pedazo de programa", le aseguró.

Carmen Borrego comentaba que gracias al reality se está dando cuenta de que es "capaz de superar un montón de cosas", decía; pero después reveló lo que tan apenada le tiene. "Está siendo muy duro pero para mí es una experiencia que guardaré en mi corazón y sobre todo transmitir que esto me ha ayudado a superar tantas cosas (...) Pero cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado, que nos ha arrasado, la vida continúa. Y de repente te ves sola en una playa y piensas que ella te está esperando, y te das cuenta que no te está esperando. Aquí me he dado cuenta que no va a estar y no va a estar nunca", confesaba Carmen, rota en llanto, sobre su madre.

Terelu Campos comprendía perfectamente su dolor, pero intentó darle otra perspectiva. "Carmen, sí está. De otra manera", le prometía mientras su hermana negaba con la cabeza: "No. No me está viendo ni me está esperando", insistía Carmen. "Claro que te está viendo. Ella te está protegiendo, te sigue protegiendo. Piensa que ella lo último que querría es verte sufrir", respondía Terelu Campos. Carmen le pedía entonces a su hermana que le pusiera una flor a su madre de su parte, y se quedaba más tranquila al saber que "todo está hecho ya".

Terelu quiso cerrar el emotivo momento con las hermanas con un poco de humor. Aconsejó a su hermana que disfrutase del concurso y que "cuando digas que haces una prueba, la haces. Y si no, no digas que lo vas a hacer", le ordenaba entre risas. Por su parte, Carmen aprovechó el momento para expresar públicamente lo mucho que la quiere: "Que sepa todo el mundo lo que te quiero y que te quiero a mi ladro siempre", le dijo.

Carmen Borrego no sabe que su hijo se ha separado

Por otra parte, ha salido a la luz que el hijo de Carmen Borrego se ha separado de su mujer y madre de su hijo, Paola. La superviviente no conoce esta noticia al estar concursando, pero la que sí se ha pronunciado ha sido Alejandra Rubio desde el plató de 'Supervivientes'.