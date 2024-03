Terelu Campos reaparece en televisión y responde sobre su salud y sobre la separación de su sobrino

Mientras, Terelu declaraba que no se está perdiendo nada del concurso de Carmen Borrego y manifestaba su orgullo al haberla visto hacer cosas como saltar del helicóptero. "Yo quiero lo mejor para ello, lo primero. Pero yo quiero pensar que ella puede dar todavía un poco más. No te puedes imaginar cómo estamos toda la familia. Tenemos un chat, tengo mensajes para todos. No sabes lo que fue para mí verla saltar desde el helicóptero, fue increíble. Creo que Carmen Borrego para bien, y también un poco para mal, es el alma de 'Supervivientes ", decía. Esto mismo, Terelu Campos se lo transmitió a su hermana.

Por otra parte, durante el día saltaba la noticia de que el hijo de Carmen Borrego se ha separado de su mujer, Paola. "Yo he escuchado antes a Alejandra. Forma parte de lo que es la vida, forma parte de las relaciones, no voy a hablar de mi sobrino porque es algo que nunca he hecho. Ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, que ella gobierna y toma sus decisiones, imaginad lo que eso significa para mi sobrino. Lo importante es que esté bien. Yo no sé si me vais a entender o no pero aquí priorizo a mi sobrino. Y a su mujer. A ambos", comentaba cuando el presentador le preguntaba por la noticia.