Pese a estar ya en España, en su casa junto a su novio y su hijo, la hija de Guti y Arantxa de Benito no puede hacer ningún plan junto a su familia porque debe guardar reposo por prescripción médica. Es por eso que ha aprovechado para resolver en sus stories de Instagram algunas dudas que sus seguidores le han hecho llegar acerca del concurso.

"¿Y si tenéis ganas de hacer vuestras necesidades cómo lo hacéis?", le han preguntado a la madrileña, que ha aclarado que no tienen un baño como tal en la playa: "Tenemos un mini váter escondido entre palmeras, que no es que sea muy agradable pero bueno, es a lo que vas, a sobrevivir y a hacer lo que se puede. No teníamos nada más: agua, isotónico y lo que se ve en la tele".