"De momento estoy con calor y en tratamiento. Me han detectado una hernia y por eso me dio lo que me dio y me lesioné", ha continuado diciendo la madrileña, revelando así qué es lo que realmente le ocurre. Ahora, su objetivo es recuperarse y poder retomar su rutina, aunque tiene muy claro que en cuanto pueda va a acudir al fisioterapeuta para mitigar sus dolores de espalda y así poder participar en la próxima edición de 'Supervivientes'.

"A la gente que dice que he ido a hacer el ridículo y que soy una 'nini' pues tengo que decirles que yo no he querido abandonar en ningún momento porque mi sueño era ir a 'Supervivientes' para que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud y no porque yo haya querido abandonar", ha añadido Zayra, que ha expresado su profunda tristeza por no poder haber podido disfrutar de su experiencia en el reality más extremo de la televisión.