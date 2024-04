Las disculpas de Ángel Cristo Jr. a Miri tras el fuerte enfrentamiento sin precedentes que tuvieron en Playa Olimpo: "No le veo limpio"

Miri no se cree las disculpas de Ángel Cristo Jr: "Hay cosas de Ángel que no me gustan"

Así ha sido el momento en el que Ángel Cristo Jr. ha pedido perdón a Miri y al resto de integrantes de Playa Olimpo

Ángel Cristo, entre lágrimas al ser salvado de nuevo: "No puedo hablar"

Ángel Cristo Jr. mantuvo una fuerte bronca con Miri sin precedentes en Honduras para ambos concursantes. Todo ocurrió cuando Ángel se estaba ocupando del fuego y mientras tanto, Miri señalaba que si fuera por ella "metería un tronco más". Esto hacía reaccionar al hijo de Bárbara Rey de manera muy contundente: "Pesada, la sabelotodo. Metes las narices en todo, tu novio tiene que haber estado... no me extraña que estés sola". Tras escuchar esto, Miri le prometía que le nominaría para siempre ya.

Pues bien, Ángel Cristo Jr. no ha dudado en pedir perdón y asumir cómo se puso en aquel momento, fuera de sí y lanzando ataques gratuitos a la influencer que provocaron una tensa bronca de la que fueron protagonistas todos. "No me gusta el mal rollo, me gusta que estemos bien. Aunque lo creáis o no, sí lo siento de verdad. No me gusta estar separado del grupo".

Miri, por su parte, le decía lo siguiente: "Disculpas aceptadas. También decirte que me puedes decir lo que quieras, no hay ningún tipo de problema". Ángel le señalaba a ella y al resto del grupo que siempre que dice algo es por el bien de todos y escogiendo, para él y para los demás, lo que es más conveniente en ese momento. "Yo no impongo nunca nada a mi forma", aseguraba momentos antes de darle dos besos a modo de disculpa a Miri y al resto.

"Hay cosas de Ángel que no me gustan"

A su vez, apuntaba que esto para él resulta complicado porque cuando se cabrea y se enfada ya le da igual lo que venga. No obstante, estas palabras parece que Miri no se las terminaba de creer, quien le decía a Javier Ungría que "hay cosas de Ángel que no me gustan": "El otro día, antes de entrar a nominar, me empezó a decir cosas súper monas y al final me dijo: 'No me nomines déjame una semana tranquilo'". Miri señalaba que entonces estuvo a punto de nominarle tras escuchar esas palabras.