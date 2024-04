Ángel Cristo y Miri protagonizan su bronca más fuerte en Honduras: "No me extraña que estés sola"

Mientras Ángel se ocupaba del fuego, Miri afirmaba que ella "metería un tronco más", lo que terminaba haciendo reaccionar a Ángel Cristo: "Pesada, la sabelotodo. Metes las narices en todo, tu novio tiene que haber estado... no me extraña que estés sola". Palabras que no le gustaban nada a ella, como bien se lo hacía saber: "Vuelve a opinar de alguien de mi familia o de alguien que he querido y la tenemos. Nominado hasta el resto de mi vida".