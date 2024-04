Los supervivientes de 'Playa Condena' graban un videoclip de lo más surrealista y ¡Gorka deja su culo al descubierto!

Con hojas y todo lo que pillaban por su localización, los supervivientes se mimetizaban con el entorno y con unos rompedores 'looks' desfilaban mientras cantaban por la playa, entre ellos Gorka Ibarguren, que no dudaba en estar sin ropa bajo este disfraz.

"Me lo he pasado genial grabando el videoclip", aseguraba Miri tras esto y es que aseguraba que había sido un momentazo, que se habían reído un montón: "Soy actriz y estas cosas me gustan". Como también afirmaba Gorka, el que dejaba al descubierto su culo con este disfraz, que solo le tapaba la parte de delante: "Ha quedado perfecto". Y todos disfrutaban de este momento que les hacía dejar de pensar en el hambre y las necesidades que están viviendo en Honduras.