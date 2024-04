Inédito | Kike Calleja hace pública la carta que se escribió en el pasado: "Habrá gente con una idea preconcebida de ti"

Fue hace un mes cuando Kike Calleja escribió estas palabras: "A pesar de las dudas que tenías de venir aquí por echar de menos a tu mujer y a tu familia, has conocido a gente muy especial. Algunas de ellas venían con una idea preconcebida de ti por tu labor de periodista y la han cambiado de una manera positiva. Otros no cambiarán de opinión nunca porque seguro que son gente que no te importará nada", reflexionaba.