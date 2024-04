Los momentos más románticos y lacrimógenos de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba en Honduras: “Te quiero mucho, eres una campeona”

No hay duda de que la química entre Arantxa del Sol y Finito de Córdoba perdura más de 20 años después de que se dieran el “sí, quiero” . Que el torero viajara hasta Honduras está suponiendo un gran chute de energía para Arantxa, y juntos comparten románticas escenas en los Cayos Cochinos.

Por el día, Finito de Córdoba no ha dudado en enseñar su capote , en el que está grabado el nombre de Arantxa del Sol , y deleitar a su mujer con algunos pases.

Abrazados, el torero sigue elogiando el paraje en el que se desarrolla ‘Supervivientes’: “ El lugar es un paraíso. Es como dibujado el cielo, no falta detalle”, a lo que Arantxa responde que se pasa horas mirándolas, así como reflexiona por su paso por reality show y rememora algunos de los momentos más duros que ha vivido.

" Ha sido mi apoyo , pero también ha sido mentiroso, desleal, he alucinado. Para mí se acabó Ángel Cristo", responde, en tono serio, Arantxa del Sol.

Cuando Carlos Sobera le pregunta más sobre sus sentimientos hacia Ángel, la superviviente repite que no quiero oír hablar más del que fue una vez su apoyo: "Kike me ha contado algunas cosas que le ha contado Ángel que son absolutamente mentira. Una mentira retorcida y desleal. No solamente a Kike, sino a más personas. Esas eran sus conversaciones con el otro equipo".