La mayoría de la audiencia se quedó embelesada con la magia que existe entre ellos, pero pudo haber alguien que no sintió lo mismo, que, quizás, no se alegró mucho de este momento y a la que le sentó como un jarro de agua fría.

Una famosa que, tal y como ella misma confesó, tuvo sentimientos en el pasado por el marido de la concursante de ‘Supervivientes’ y que no podía ni ver a la presentadora. Damos un salto al pasado para desvelar su identidad.

Hablamos de Marta López, concursante de ‘GH 2’ y de ‘Supervivientes 2021’, quien se confesó delante de Arantxa del Sol: “Durante muchos años, yo le tenía una manía que no podía ni verla”, declaró.

“Finito de Córdoba, su marido, ha sido mi amor platónico toda la vida, era una cosa… Me volvía loca”, declaró la exnovia de Efrén Reyero. “Yo decía que estaba con ella porque no me conocía a mí”, afirmó.