Lucía, la hija de Finito de Córdoba y Arantxa del Sol, revela algunas intimidades de su familia: "Dormimos los cuatro juntos"

Además, la hija de la pareja contaba algunos detalles de cómo son como familia: "Mi padre se hace kilómetros para dormir en casa con nosotros y si se tiene que tirar toda la noche lo hace". Y es que no solo esto, también desvelaba que ellos comparten también la hora de dormir: "Nosotros nos metemos en la cama y dormimos juntos. Me encanta dormir con mis padres, me trasmite paz y tranquilidad. Cuando estoy mal me meto en la cama con mi madre o con mi padre y me tranquiliza, y mi hermano también".