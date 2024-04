Inédito | La discusión entre Ángel Cristo y Gorka por el fuego que no se vio en ‘Tierra de nadie’: “Nos vacilaste y llevas dando toda la semana por…”

“¿Cómo que te has quedado sin fuego tú?”, pregunta Torres a Ángel, a raíz de una conversación durante ‘Tierra de nadie’ en la Palapa. “No, yo no me he quedado sin fuego, el fuego está ahí para calentarme”, respondía Ángel Cristo. Entonces era Arkano el que repreguntaba: “¿pero por qué has decidido no ocuparte del fuego?”