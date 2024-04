Laura Matamoros vuelve a ser concursante tras una repesca de infarto de la que ¡Mario no quería formar parte!

Mario González protagonizaba una dura despedida de Claudia y lo que no se esperaba es que tenía opción a la repesca y que se iba a encontrar con Laura Matamoros al salir de la palapa. "Si te soy sincero ahora mismo no, estoy en la cabeza con que esto ha acabado y esto me mata ahora mismo. Me estaba imaginando ya con mi familia y con mi hijo fuera, esto era lo peor que me podía pasar", decía Mario, en un primer momento, completamente descolocado: "Estoy en 'shock', no me esperaba esto para nada".