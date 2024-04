Laura Madrueño se siente "indispuesta" y se ausenta de la prueba de localización

Jorge Javier, tras acabar el juego, conectaba en directo con la palapa para dar la bienvenida de nuevo a Laura Madrueño: "Cómo te he echado de menos". "No me extraña porque menuda la que habéis liado en el juego", reaccionaba Laura, momento en el que la presentadora explicaba qué le había pasado: "Estoy bien, poco a poco, solo he tenido un mareo por calor, tranquilidad, sobre todo a mi familia, estoy mejor".